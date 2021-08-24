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Смена власти в Афганистане

СМИ: захваченное талибами оружие может быть использовано террористами в Индии

За последние 20 лет США предоставили армии Афганистана более 6,5 млн единиц стрелкового оружия

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. Американское оружие, захваченное боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) у армии Афганистана, может быть использовано террористами в Индии. Об этом во вторник сообщает агентство ANI со ссылкой на индийские военные источники.

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"У нас есть много свидетельств того, что это оружие направляется боевикам, действующим в Пакистане, которые могут передать его экстремистским группировкам, совершающим теракты в Индии при поддержке пакистанской межведомственной разведки ИСИ", - приводит агентство слова своих источников.

За последние 20 лет США предоставили армии Афганистана более 6,5 млн единиц стрелкового оружия, включая штурмовые винтовки М-16 и М-4, а также большое количество боеприпасов. В ходе предпринятого в августе наступления талибы захватили большое количество американского оружия, а также средства связи, приборы ночного видения и другое военное снаряжение, отмечает АNI.

Теги
АфганистанИндияСмена власти в Афганистане
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