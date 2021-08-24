Бывший первый вице-президент Афганистана заявил, что страна отвергает диктатуру "Талибана"

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. Диктатура движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не будет принята Афганистаном, страна не желает превращаться в "Талибанистан". Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу India Today бывший афганский первый вице-президент Амрулла Салех.

"Мы не хотим, чтобы Афганистан превратился в "Талибанистан", этого не произойдет, но этого добивается "Талибан", - сказал Салех.

Он опроверг утверждения талибов о захвате ими части провинции Панджшер. "Это полная ложь, мы контролируем ситуацию, моральный дух защитников Панджшера очень высок. Мы готовы к конструктивным переговорам, а также к сопротивлению, если переговоры провалятся", - заявил бывший вице-премьер.

После того, как 15 августа президент Ашраф Гани бежал из Афганистана, в восточную провинцию Панджшер выехали Салех и Ахмад Масуд, сын боровшегося с талибами полевого командира Ахмада Шаха Масуда, с 10 тыс. своих сторонников. Салех объявил себя исполняющим обязанности афганского президента и совместно с Масудом призвал к борьбе с "Талибан".

В настоящее время талибы сконцентрировали отряды своих боевиков на границе Панджшера, остающейся единственной неподконтрольной им провинцией Афганистана.