Пентагон выделил еще одну свою базу для приема афганских беженцев

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Американское министерство обороны приняло решение предоставить еще одну свою базу в США - в штате Нью-Джерси - для размещения нескольких тысяч жителей Афганистана, которых эвакуируют из республики, после того как движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) установило контроль над страной. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Северного командования ВС США, отвечающего за оборону континентальной части страны.

"Министерство обороны одобрило запрос об оказании помощи, поступивший от Госдепартамента США, во временном размещении на базе Макгайер-Тикс-Лейкхерст в штате Нью-Джерси группы афганцев, которые просят предоставить им специальные иммиграционные визы, а также членов их семей, - отмечается в распространенном заявлении. - Это будет четвертая база, выделенная для таких целей, в дополнение к базам Форт-Маккой (штат Висконсин), Форт-Блисс (штат Техас) и Форт-Ли (штат Вирджиния)".

Как отметило во вторник агентство Associated Press (AP)со ссылкой на заместителя главы Комитета начальников штабов ВС США генерал-майора Хэнка Уильямса, на трех американских базах уже расселили примерно 1,2 тыс. афганских беженцев. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби указал на брифинге для журналистов в понедельник, что четыре базы смогут принять до 25 тыс. человек, эвакуированных из Кабула.

AP подчеркивает, что США предпринимают усилия ускорить процесс эвакуации из кабульского аэропорта. Согласно обнародованным в понедельник пресс-службой Белого дома данным, только за половину дня 23 августа - с 03:00 по 15:00 по времени Восточного побережья США (с 10:00 по 22:00 мск) - на американских самолетах были вывезены из Кабула 6 660 человек и еще 4,3 тыс. - на самолетах союзников и партнеров США. "С 14 августа США эвакуировали сами, а также поспособствовали эвакуации примерно 48 тыс. человек. С конца июля мы вывезли около 53 тыс. человек", - говорится в заявлении Белого дома.

После объявления в апреле президентом США Джо Байденом о начале вывода американских войск из Афганистана движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и 15 августа вошло без боя в Кабул. Афганский президент Ашраф Гани покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.