Лукашенко считает необходимой перезагрузку системы образования в Белоруссии

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости перезагрузки системы образования, перед которой время ставит "беспрецедентный по своей серьезности вызов". Такое мнение он высказал на Республиканском педсовете во вторник, сообщает президентская пресс-служба.

"Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в последние годы было много испытаний. "Это и пандемия, которая создала стрессовые условия и заставила на ходу перестраивать учебный процесс. Это и политические события [после выборов президента в прошлом году], которые затронули работников системы образования не меньше, чем силовиков и государственных служащих", - сказал Лукашенко. При этом он поблагодарил "недрогнувшую педагогическую общественность за профессионализм, преданность своему делу и гражданскую позицию, от которой зависело многое".

По его словам, школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная. "Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики, вообще политики не бывает без школы, - сказал Лукашенко. - Но политика там должна быть только одна - государственная. Флаг и гимн - государственные". Президент отметил, что такую же государственную политику проводят во всех уважающих себя странах - от США до Китая, включая Россию.

"Не умаляя роль семьи, мы все с вами хорошо понимаем, что именно воспитатель и учитель стоят у истоков формирования народа как единой нации. Наука это называет национальной идентичностью. По-простому, это патриотизм", - сказал президент.

Лукашенко отметил, что вместе с тем серьезных, катастрофических проблем в сфере образования нет. "Все эти разговоры, что мы упустили молодежь, министр настаивает, я так не скажу, но близко к этому, сплошная демагогия. Молодежь во все времена одинаковая - бунтарская, порой радикальная, но в большинстве - конструктивная. Все это молодость", - сказал Лукашенко.