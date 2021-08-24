Китай призвал привлечь США к ответственности за нарушение прав человека в Афганистане

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Китай считает, что США, Великобритания и Австралия должны быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека, совершенные их военнослужащими в Афганистане. Об этом заявил во вторник в Женеве на специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященной ситуации в Афганистане, постоянный представитель КНР при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй.

"США, Великобритания, Австралия и другие страны должны быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека, совершенные их военными в Афганистане", - отметил он. Дипломат подчеркнул, что "под знаменем демократии и прав человека США и другие страны осуществляют военное вмешательство в суверенных странах и навязывают свою собственную модель государствам, имеющим в значительной степени отличающуюся историю и культуру". Кроме того, они "серьезно нарушают суверенитет и территориальную целостность этих государств и приносят большие страдания их народам".

"Факты вновь показали, что решение проблем силой и военными средствами не является выходом и могут нанести лишь большой урон региональной стабильности и правам человека", - констатировал китайский постпред.

31-я спецсессия СПЧ созвана по просьбе Пакистана как координатора Организации исламского сотрудничества, а также Афганистана в связи с "серьезной обеспокоенностью положением в Афганистане". В опубликованном накануне заседания проекте резолюции ко всем сторонам конфликта обращен "настоятельный призыв" соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом и прекратить насилие. В документе речь идет также о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану, подчеркнута "необходимость транспарентного и быстрого расследования сообщений" о нарушениях прав человека и привлечения виновных к ответственности.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной ассамблеи ООН. Россия была в очередной раз избрана в СПЧ в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.