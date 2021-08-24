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Смена власти в Афганистане
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WP: глава ЦРУ провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла "Талибана"

По данным издания, вероятно, на встрече затрагивался вопрос продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана

ТАСС, 24 августа. Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел в понедельник тайную встречу с лидером политического крыла афганского радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Гани Барадаром. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

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"Талибан" у власти:

По информации ее источников, президент США Джо Байден направил Бернса в Кабул в связи с проведением там эвакуационной операции. В ЦРУ, как отмечает издание, отказались предоставить комментарии, однако, вероятно, на встрече затрагивался вопрос продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.

После объявления в апреле Байденом о начале вывода войск США из Афганистана талибы развернули наступление на правительственные силы и 15 августа вошли без боя в Кабул. Афганский президент Ашраф Гани покинул страну. Западные государства эвакуируют своих соотечественников, в том числе дипломатов.

Теги
АфганистанСШАБернс, УильямСмена власти в Афганистане
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