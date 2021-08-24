Невакцинированных граждан Греции обязали тестироваться на коронавирус 1-2 раза в неделю

АФИНЫ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Греции объявили об ужесточении мер в отношении невакцинированных жителей с целью стимулировать их сделать прививку. Как сообщил во вторник министр здравоохранения Василис Кикилиас, непривитые работники государственного и частного секторов, в частности, будут обязаны сдавать каждую неделю по 1-2 теста на коронавирус и оплачивать их из собственных средств.

По его словам, это требование будет действовать "с 13 сентября 2021 года и по 31 марта следующего года". Стоимость теста, который нужно будет сдавать в частных медицинских центрах, снижена с €20 до €10.

Невакцинированные работники, кроме работающих в сфере туризма, общественного питания и ряде других сфер, должны сдавать один экспресс-тест в неделю. Невакцинированные учителя, работники туристического сектора, предприятий общественного питания и задействованные в записи телепрограмм должны будут сдавать два экспресс-теста в неделю. Школьникам и студентам государство будет предоставлять бесплатно по два теста.

Путешественники должны будут сдавать в частных центрах экспресс-тест за 48 часов до поездки (на самолете, судне, поезде или междугороднем автобусе) стоимостью €10 за свой счет, сказал министр.

По его словам, с 13 сентября только вакцинированные и имеющие симптомы заболевания граждане смогут пройти бесплатный тест в государственных медицинских учреждениях. Невакцинированные жители должны будут обращаться за платным тестом в частные учреждения, сказал министр.

Вакцина - эффективный инструмент

"В отличие от прошлой осени, когда человечество столкнулось со второй волной коронавируса, не имея другого оружия, кроме локдауна, масок и антисептиков, теперь каждый может защититься", - сказал Кикилиас. "Последние данные свидетельствуют о "пандемии непривитых". Более 90% пациентов в отделении интенсивной терапии COVID-19 не были вакцинированы", - подчеркнул министр.

По его словам, нужно сделать еще миллион прививок, чтобы достичь популяционного иммунитета. "Я верю, что мы добьемся этого с индивидуальной и социальной ответственностью", - сказал Кикилиас.

По данным правительства, в настоящее время в Греции с 11-миллионным населением сделаны уже более 11 млн 186 тыс. прививок. Свыше 5 млн 917 тыс. человек получили по меньшей мере одну дозу, а более 5 млн 635 тыс. человек полностью вакцинированы.

Глава Минздрава подчеркнул, что государство обязано обеспечить социально справедливое возвращение к нормальной жизни, раз вакцина от коронавируса стала доступной всем. "Социальная и экономическая жизнь больше не может быть приостановлена. Меры для непривитых вводятся по двум причинам: остановить передачу вируса и возможность новых мутаций, а также защитить систему здравоохранения от роста числа случаев тяжелого течения болезни", - сказал министр.

Он напомнил, что с 1 сентября будут отстраняться от работы те работники медицинских учреждений, кто не был вакцинирован или не имеет справки о перенесенном заболевании коронавирусом. Обязательная вакцинация также распространяется на частных врачей и фармацевтов с наложением штрафов тем, кто не сделает прививку.

Привилегии для вакцинированных и переболевших

По словам министра, в закрытые помещения баров, ресторанов, кафе, таверн и других предприятий общественного питания и развлекательных центров будут допускаться только для те, кто был вакцинирован или переболел COVID-19 при контроле за этим на входе в учреждение. В помещения театров, музеев и кинотеатров, а также в закрытые тренажерные залы, спортивные клубы и стадионы тоже будут свободно допускаться вакцинированные или переболевшие при предъявлении соответствующих документов, а непривитые должны будут показать справку с отрицательным результатом экспресс-теста, сделанного за 48 часов до этого.

Работодатели имеют право проверять, вакцинированы ли их сотрудники. При этом на всех открытых площадках, где происходит массовый сбор людей, должна быть табличка об обязательном ношении маски.

Рост числа случаев заражения

В Греции число случаев заражения коронавирусом подскочило с 400-800 за сутки в начале июля до более чем 3 000 за сутки в середине июля и остается на таком же высоком уровне в августе. Специалисты объясняют это распространением дельта-штамма коронавируса и тем, что население стало хуже выполнять предписания властей. 17 августа был поставлен антирекорд - 4 206 случаев заражения за сутки.

По данным на 23 августа, в стране было выявлено 2 628 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 561 812. Всего жертвами COVID-19 в Греции стали 13 422 человека. В стране остается обязательным ношение масок в закрытых помещениях.