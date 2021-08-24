Премьер Финляндии: трансграничное сотрудничество дает базу для развития отношений ЕС и РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 24 августа. /ТАСС/. Трансграничное сотрудничество ЕС и России и региональный формат "Северное измерение" (совместная политика ЕС, РФ, Норвегии и Исландии по развитию сотрудничества между странами в Северной Европе) дают базу для будущего развития сотрудничества Евросоюза и РФ. Такое мнение высказала во вторник премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая на встрече финских послов в Хельсинки.

"ЕС должен также проявлять инициативу в отношении России в том, что касается выбора [областей] сотрудничества. Теперь мы ждем предложений от верховного представителя ЕС [по иностранным делам и политике безопасности] и Еврокомиссии. "Северное измерение" ЕС и действующие в его рамках партнерства, а также трансграничное сотрудничество ЕС и РФ в этой ситуации дают хорошую базу для сотрудничества, и я надеюсь, что они должным образом будут охвачены в предложениях", - сказала она.

Марин отметила, что кооперация с РФ необходима также по проблемам глобального масштаба, в частности, в борьбе с изменением климата.

Премьер указала, что предпосылкой для успешной политики Финляндии в отношении РФ является "практическое сотрудничество". "Контакты в политике в сфере окружающей среды и климата, области контактов между людьми продолжаются. Это также отвечает нашим интересам. Например, в рамках политики в области лесного хозяйства мы могли бы более широко обсуждать вопросы, касающиеся лесов и политики в области климата", - отметила Марин.

По ее словам, финская сторона считает важным, что может говорить с Россией "открыто и прямо также тогда, когда между сторонами есть серьезные различия во взглядах".

28 июня сообщалось, что лидеры 27 стран ЕС в ходе дискуссии по России не смогли согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Вместо этого, согласно итоговому заявлению саммита, главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для Евросоюза, а также проработать варианты введения новых санкций против РФ, включая экономические, для противодействия возможной будущей деятельности России, которую они расценят как вредоносную.