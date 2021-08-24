В Грузии задержали пять членов ИГ, планировавших перебраться в Сирию

ТБИЛИСИ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники Службы госбезопасности Грузии (СГБ) в крае Кахети задержали пять человек, которые стали членами террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и планировали перебраться в Сирию в лагерь террористов. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении СГБ.

"Сотрудники контртеррористического центра Службы госбезопасности при сотрудничестве с подразделениями МВД в результате проведенного специального мероприятия в регионе Кахети на основании решения суда задержали пятерых граждан Грузии. Следствие установило, что пять граждан Грузии стали членами террористической организации "Исламское государство" и планировали перебраться в Сирию в лагерь террористов", - говорится в сообщении.