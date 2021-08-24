В ЛНР сообщили о предотвращении теракта украинских спецслужб в городе Красный Луч

ЛУГАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) предотвратили террористический акт, который готовили украинские спецслужбы в Красном Луче. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Украинские спецслужбы не оставляют попыток дестабилизировать обстановку на территории республики, продолжают проводить политику террора против мирного населения Донбасса, а также не желают соблюдать минские договоренности. Так, МГБ ЛНР предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта на территории ЛНР", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.

Уточняется, что украинские спецслужбы планировали совершить теракт в городе Красный Луч 23 августа, накануне празднования дня независимости Украины. "По замыслу украинской спецслужбы, самодельные взрывные устройства должны были быть инициированы на центральной аллее города по улице Ленина в районе площади имени Кирова и средней школы № 10. Для этого иностранной спецслужбой была проведена тайниковая операция по передаче агенту орудий совершения диверсионно-террористического акта - четыре самодельных взрывных устройства со средствами дистанционного инициирования, - рассказали в пресс-службе. - Вечером 23 августа текущего года указанные устройства, подготовленные к применению, должны были быть заложены в урны на центральной аллее города Красный Луч и инициированы в момент массового скопления людей на площади. За совершение теракта агенту было обещано денежное вознаграждение".

В настоящее время МГБ ЛНР проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении иных лиц, причастных к подготовке терактов на территории республики. "Всю ответственность за проводимый террор против мирного населения Донбасса и негуманные способы ведения войны возлагаем на руководство СБУ и официальные киевские власти", - подчеркнули в ведомстве и призвали мировую общественность "оказать влияние на украинские власти с целью соблюдения ими минских соглашений и отказа от дальнейших агрессивных действий в отношении мирных жителей республики".

Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщал, что ЛНР совместно с Донецкой народной республикой (ДНР) отработает действия органов управления и сил гражданской защиты по реагированию на возможные угрозы со стороны Киева. Пасечник пояснил, что данные, поступающие от оборонного ведомства республики и органов государственной безопасности, свидетельствуют о подготовке подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Украины к проведению диверсий на объектах гражданской инфраструктуры.