Глава МИД Венгрии предостерег от нарушения прав нацменьшинств на Украине

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Венгрия выступает против нарушения прав национальных меньшинств на Украине, в том числе проживающих в Закарпатье этнических венгров. Об этом заявил во вторник венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных меньшинств. Мы, к сожалению, видим, что Украина нарушает положения различных соглашений", - сказал он, отметив, что в Закарпатье "все чаще и чаще нарушается право венгерского нацменьшинства на обучение на родном языке".