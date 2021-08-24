{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава МИД Венгрии предостерег от нарушения прав нацменьшинств на Украине

Петер Сийярто отметил, что в Закарпатье "все чаще и чаще нарушается право венгерского нацменьшинства на обучение на родном языке"

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Венгрия выступает против нарушения прав национальных меньшинств на Украине, в том числе проживающих в Закарпатье этнических венгров. Об этом заявил во вторник венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных меньшинств. Мы, к сожалению, видим, что Украина нарушает положения различных соглашений", - сказал он, отметив, что в Закарпатье "все чаще и чаще нарушается право венгерского нацменьшинства на обучение на родном языке".

Теги
УкраинаВенгрия
Кучма: невозможно успешно развиваться, занимая исключительно антироссийскую позицию
Украина должна "оставаться самой собой", подчеркнул бывший президент страны
Читать полностью