В ООН выразили обеспокоенность санкциями властей Украины в отношении СМИ

ЖЕНЕВА, 24 августа. /Корреспондент ТАСС Константин Прибытков/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными в феврале властями Украины санкциями, приведшими к закрытию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. В настоящее время оно изучает, соответствуют ли международным нормам в сфере прав человека новые санкции властей - против блогера Анатолия Шария и онлайн-издания "Страна.ua", сообщила во вторник ТАСС официальный представитель УВКПЧ Марта Хуртадо.

"Управление верховного комиссара ООН по правам человека ведет регулярный мониторинг воздействия на права человека введенных правительством санкций, которые затрагивают свободу выражения мнения, - сказала официальный представитель. - Мы выразили украинским властям нашу обеспокоенность тем, что решение от 2 февраля о введении санкций, приведшее закрытию трех телеканалов, противоречит международным стандартам".

Как подчеркнула Хуртадо, УВКПЧ "известно о новых санкциях, введенных Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против лидера оппозиционной политической партии "Партия Шария" и его жены, а также против владельца онлайн-издания "Страна.ua". Управление верховного комиссара ООН в настоящее время "рассматривает это решение и оценивает его соответствие международному законодательству в сфере прав человека".

20 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил по итогам заседания ведомства о введении санкций против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги и еще нескольких человек. Данилов заявил, что они якобы занимались "противоправной деятельностью на территории Украины".

19 августа Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Наш" за трансляцию высказываний, которые якобы содержали "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям".

В начале февраля телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK были закрыты из-за введения санкций против их владельца, депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на неподконтрольных Киеву территориях. После закрытия каналов журналисты создали новый телеканал "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве.