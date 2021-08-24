Кучма: невозможно успешно развиваться, занимая исключительно антироссийскую позицию

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Бывший украинский президент Леонид Кучма уверен, что страна не может нормально развиваться, находясь исключительно на антироссийской позиции. Такую точку зрения он изложил в опубликованной во вторник колонке для издания "Левый берег", комментируя мнение президента РФ Владимира Путина о том, что Украина становится "анти-Россией".

"Кто-то из наших "патриотов" воспринял это как комплимент - мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это, действительно, угроза - стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы "не как у них". Отражение живет самостоятельной жизнью", - считает бывший глава государства.

Он убежден, что Украина должна "оставаться самой собой". "Единой, самостоятельной, независимой. Независимость - это наши ценности, наша свобода, тысячелетняя цивилизация наших предков и новые культурные коды нашего молодого поколения. Независимость - это человек в центре всего. Вера в собственный народ, надежда на достойное будущее, любовь к родине - все это и есть независимость", - отметил Кучма.