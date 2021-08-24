Рада утвердила в первом чтении проект "большого государственного герба" Украины

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Верховная рада Украины утвердила в первом чтении "большой государственный герб" страны. Во вторник на внеочередном заседании парламента за проект закона "О большом Государственном Гербе Украины" проголосовали 257 парламентариев при 226 необходимых.

До сих пор на Украине использовался так называемый малый государственный герб. При этом в конституции от 1996 года прописано, что в стране должен быть утвержден "большой государственный герб", главным элементом которого является знак княжеской державы Владимира Великого (нынешний "малый государственный герб"), при этом "большой герб" должен также обязательно включать герб войска Запорожского.

На Украине проводилось несколько конкурсов на разработку эскиза "большого герба", но попытки его утвердить проваливались в Раде. В ноябре прошлого года победителем конкурса на лучший эскиз стал украинский художник и соавтор "малого герба" Алексей Кохан. Новый эскиз также подвергался критике, в частности, за несбалансированную композицию и казака в шароварах.

Основной элемент "большого герба" - знак Княжеского государства Владимира Великого золотого цвета на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой. Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и шатер в виде растительного орнамента. Щит с левой стороны держит лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины со стилизованным листьями.

Оппозиция в Раде отказалась участвовать в голосовании по законопроекту и отметила, что предложенный президентом Владимиром Зеленским вариант герба включает эмблему западного украинского города Львова, но не содержит символы востока и юга страны. По мнению членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), законопроект о "большом государственном гербе" "протаскивался в спешке и без одобрения граждан ради пиара".

Фракция партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" также была против предложенного варианта и покинула заседание Рады. Ее депутаты решили не голосовать за герб "со львом, у которого две левые ноги". Парламентарии полагают, что проект "большого герба" слишком несовершенен, и назвали его "политическим винегретом". Фракция Порошенко настаивает на старом варианте - малом "тризубе".