Будапешт заявил, что прекращение транзита газа через Украину нанесет ущерб Венгрии

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Прекращение транзита газа через украинскую территорию негативно скажется на Венгрии. Об этом заявил во вторник венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Если можно поставлять газ через "Северный поток", то я не понимаю, почему нельзя поставлять через юго-восточное направление. Венгрия рассматривает данный вопрос со стратегической точки зрения, потому что если не будет транзита газа через Украину, то это нанесет ущерб", - отметил он.

Сийярто добавил, что в вопросах энергобезопасности каждая страна должна руководствоваться в первую очередь своими национальными интересами.

США и Германия 21 июля опубликовали соглашение по трубопроводу "Северный поток - 2", в котором Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию этого проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через украинскую территорию. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", отметили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом, а Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.