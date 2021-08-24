Талибам не удалось войти в Панджшер

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Обстановка в северной афганской провинции Панджшер, не подчинившейся власти радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организаци), остается спокойной. Как сообщил во вторник ТАСС источник в регионе, отрядам талибов к настоящему моменту не удалось пересечь его границы.

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"Талибам ни прежде, ни сейчас не удавалось войти в Панджшер. Все сообщения о том, что они якобы пересекли границу [региона], являются ложными. Обстановка в провинции остается спокойной", - отметил собеседник агентства.

Ранее несколько афганских СМИ распространили данные о том, что радикалам якобы удалось в ночь на вторник продвинуться в Панджшере в районе Париян через северо-западный вход в долину.

Кроме того, по словам источника, талибам не удалось добиться соглашения о мире с возглавившим сопротивление в Панджшере Ахмадом Масудом, сыном известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), который в свое время боролся с "Талибаном".

"Анас Хаккани [член политического офиса "Талибана"] приезжал сюда, намереваясь договориться о мире, однако Ахмад Масуд отверг предложения талибов", - добавил он.

В субботу источник ТАСС в Панджшере информировал, что Масуд начал переговоры с представителями талибов о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий. В свою очередь глава Высшего совета по национальному примирению и один из членов Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти Абдулла Абдулла заявил в пятницу о начале переговоров с лидерами провинции Панджшер, в частности с учеными-богословами, старейшинами и военными командирами региона.