Круг подозреваемых в деле о беспорядках у Сейма Литвы расширился до 40 человек

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Число подозреваемых в деле об организации беспорядков, произошедших в ночь на 11 августа у здания Сейма (парламента) Литвы, увеличилось до 40 человек. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

"Круг подозреваемых расширяется, сейчас это 40 человек. Каждую неделю мы проводим новые задержания, поэтому цифра может меняться", - сказал он. Первоначально сообщалось о 26 подозреваемых.

У здания парламента 10 августа прошла акция протеста с участием около 5 тыс. человек против намерения правительства ограничить права непривившихся от коронавируса. После окончания отпущенного на протест времени несколько сотен человек остались у Сейма и заблокировали выходы из здания, тем самым не давая депутатам выйти. Произошли столкновения с полицией. По факту организации беспорядков проводится следствие.

"Работы много. К ней привлечено все управление столичного комиссариата по борьбе с организованной преступностью, шесть прокуроров, которые координируют ход следствия", - сказал Пожела.

Как отметил комиссар, массовые мероприятия у здания Сейма впредь, скорее всего, проводиться не будут. "Там нет физической возможности обеспечить, если собирается несколько тысяч человек, предусмотренное правилами свободное расстояние в 75 м от здания", - утверждал он.