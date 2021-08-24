Глава МИД Италии обсудит с Лавровым Афганистан 27 августа

РИМ, 24 августа. /ТАСС/. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил во вторник, что обсудит положение дел в Афганистане с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 27 августа.

"[Ситуация] в Афганистане также будет центральной темой во время моей встречи с российским министром иностранных дел Лавровым в пятницу", - заявил он на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и по обороне. Трансляция велась на канале Палаты депутатов (нижней палаты итальянского парламента) в YouTube.

Ди Майо не раз указывал на необходимость сотрудничества с РФ для решения афганского вопроса. Глава МИД России Сергей Лавров посетит 26-27 августа Италию с рабочим визитом. В ходе поездки, помимо переговоров с Ди Майо, запланирована беседа с председателем Совета министров Италии Марио Драги.

Ранее источники в дипломатических кругах сообщили корреспондентом ТАСС, что главы внешнеполитических ведомств РФ и Италии обсудят, в частности, вопрос внеочередного саммита Группы двадцати (G20) по Афганистану. Как сообщила во вторник газета Il Giornale, внеочередная встреча может пройти в сентябре.

На прошлой неделе пресс-служба Кремля проинформировала, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Драги, они высказались в пользу консолидации международных усилий, в том числе в рамках G20, ради содействия миру в Афганистане.