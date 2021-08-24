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Смена власти в Афганистане

Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

В настоящее время дорога к аэропорту перекрыта для всех, кроме иностранцев
© LPhot Ben Shread/UK MOD Crown copyright 2021/Handout via REUTERS

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид. Мероприятие транслирует телеканал Al Jazeera.

"Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа", - сказал он.

Муджахид добавил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев. "Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев", - сказал Муджахид.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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