Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид. Мероприятие транслирует телеканал Al Jazeera.

"Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа", - сказал он.

Муджахид добавил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев. "Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев", - сказал Муджахид.