Представитель талибов заявил, что на 80% уверен, что в провинции Панджшер не будет боев

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Официальный представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид выразил уверенность в том, что ситуация вокруг северной провинции Панджшер, не подчинившейся талибам, будет разрешена мирным путем.

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"Мы намерены решить все вопросы мирным путем. Мы хотим, чтобы афганцы больше не страдали от войны. Я на 80% уверен, что в Панджшере не будет боевых действий", - заявил Муджахид во вторник на пресс-конференции в Кабуле, которую транслирует местный телеканал Ariana News.

Помимо этого, представитель радикалов пригласил лидеров Панджшера "приехать в Кабул, чтобы разрешить все вопросы и жить вместе мирно в одной общей стране".

Ранее источник ТАСС в провинции информировал, что возглавивший сопротивление в Панджшере Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), отверг предложения талибов о мирном урегулировании сложившейся ситуации. Как сообщалось ранее, Масуд начал переговоры с представителями радикалов о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий.