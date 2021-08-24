Земан считает, что НАТО "рано или поздно" придется вернуться в Афганистан

ПРАГА, 24 августа. /ТАСС/. Страны НАТО "рано или поздно" должны будут вернуться в Афганистан, так как радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) создаст в стране "террористический центр". Такое мнение высказал во вторник президент Чехии Милош Земан на проходящей в Пражском граде встрече с послами и главами дипломатических миссий республики.

"Рано или поздно мы должны будем вернуться в Афганистан, но до этого придет волна террористических нападений", - сказал он на встрече, которая транслировалась местными телеканалами. По мнению Земана, этих терактов не стоит ждать в ближайшее время - "через месяц или через полгода".

Он утверждал, что "Талибан" создаст в Афганистане террористический центр". "Начнутся террористические нападения, подобные 11 сентября [2001 года на города в США] или менее крупные. Я это говорил в присутствии всех высших представителей НАТО <...> Американский президент дал приказ, и из-за этого все подразделения отмаршировали домой [из Афганистана]. Цена за это, - прежде всего, обесценивание всех инвестиций [Запада в страну], включая смерти наших солдат в Афганистане", - сказал Земан.

Главный враг - терроризм

Президент Чехии высказался за реформу НАТО, назвав главным врагом организации международный терроризм. "Настаиваю на том, что без существенной реформы Североатлантический альянс утратит свой смысл. Зачем он нам будет нужен, если он не хочет ни с кем воевать?" - задался вопросом глава государства.

Земан, сославшись на недавнее высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона, подчеркнул, что для НАТО врагом является не Россия, а "международный, исламский терроризм". "Талибан" - полная ненависти военная сила, в программе которой - установление власти над всем миром <...> Обещания, данные "Талибаном", не стоят и горсти табака <...> Североатлантический альянс должен набраться смелости для борьбы с международным терроризмом", - подчеркнул Земан.