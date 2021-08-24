Талибы заявили, что США должны прекратить призывать афганскую элиту покинуть страну

ТЕГЕРАН, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны прекратить призывы покидать страну, адресованные к афганской элите. Об этом заявил во вторник официальный представитель движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид.

"США не должны призывать афганскую элиту покидать страну", - приводит его слова телеканал TOLO News.

Муджахид также отметил, что "движение не проводит обыски домов [в стране], поскольку талибы уже объявили всеобщую амнистию (для тех, кто поддерживал центральную власть в годы операции США)".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.