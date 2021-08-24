В Казахстане начался конкурс боевых расчетов БПЛА "Соколиная охота" в рамках АрМИ

НУР-СУЛТАН, 24 августа. /ТАСС/. Конкурс боевых расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Соколиная охота", который проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021) стартовал во вторник на полигоне Гвардейский в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Соревнование расчетов БПЛА началось с выполнения упражнения по ведению воздушной разведки. Согласно жеребьевке конкурс начался с выступления команды Ирана. Вслед за ней состязание продолжили боевые расчеты Беларуси, Казахстана и России", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, расчеты беспилотников получили полетные задания, в которых были указаны координаты районов ведения разведки и характера целей. "Объектами поиска стали танк в окопе, боевая машина пехоты в окопе, грузовой автомобиль и пункт управления реактивной системы залпового огня. При обнаружении указанного в полетном задании объекта оператор должен был зафиксировать его не менее чем с трех сторон, доложить арбитру об обнаружении, координаты и характеристики объекта", - пояснили в министерстве условия конкурса.

При этом действия расчетов оценивались по общему времени, затраченному на выполнение упражнения и количеству обнаруженных объектов. "Лучшее время и наиболее полные материалы объективного контроля всех обнаруженных объектов показала команда Казахстана. Второе место заняла команда Беларуси, третье - России", - отметили в пресс-службе.

Конкурс "Соколиная охота" завершится 2 сентября торжественным награждением победителей.

VII Армейские международные игры - это учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Они проходят с 22 августа по 4 сентября на военных полигонах 11 государств.