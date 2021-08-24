Талибы заявили, что самостоятельно обеспечат безопасность в аэропорту Кабула

ТАСС, 24 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) без помощи других государств сможет обеспечить безопасность в международном аэропорту афганской столицы. Об этом заявил во вторник представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Мы сами справимся с обеспечением безопасности [кабульского] аэропорта", - приводит его слова афганский телеканал 1TV. Муджахид добавил, что "в присутствии турецких сил [в аэропорту Кабула] необходимости нет".

В конце прошлой недели президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные могут "продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула, если будут созданы соответствующие условия" По его убеждению, это могло бы способствовать "решению проблем всех сторон, в первую очередь международной общественности и афганского народа".

Круглосуточную работу воздушной гавани афганской столицы сейчас обеспечивают около 800 гражданских представителей государств НАТО, порядок поддерживают военные США, Великобритании и Турции. Улететь из страны пытаются тысячи людей. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе военным приходилось применять слезоточивый газ и стрелять в воздух.

Согласно последним данным, в результате этих инцидентов в течение недели погибли не менее 20 человек. Помимо этого, в понедельник в результате перестрелки между сотрудниками сил безопасности Афганистана и неизвестными лицами погиб афганский военнослужащий. Ответственность за ситуацию, сложившуюся в кабульском аэропорту, радикалы возлагают на Соединенные Штаты.