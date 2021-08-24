Прокуратура Молдавии обвинила правящую партию в попытке установить контроль над ведомством

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии и Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) обвинили правящую в республике Партию действия и солидарности (ПДС) в попытке установить контроль над этими ведомствами. Такая реакция последовала во вторник после утвержденных парламентом поправок в закон о прокуратуре и НЦБК.

"Изменения могут нарушить закрепленный в конституции принцип разделения властей, подорвать независимость прокуратуры в пользу политического фактора", - говорится в распространенном пресс-службой прокуратуры сообщении. Ведомство обратило внимание, что поправки принимались в ускоренном режиме без учета мнения экспертов в данной области, включая Венецианскую комиссию Совета Европы. Прокуратура планирует в ближайшие дни оспорить решение законодателей в Конституционном суде.

Об "ослаблении ведомства" и "подрыве его независимости" говорится также в реакции НЦБК, которая была опубликована на странице центра в Facebook. В НЦБК считают, что действия законодателей идут вразрез как с внутренними нормативными актами, так и общепринятыми международными принципами в этой области.

Ранее на заседании во вторник депутаты приняли поправки, которые позволяют досрочно отправить в отставку генерального прокурора Александра Стояногло. Согласно другим изменениям, главу НЦБК сможет назначать парламентское большинство без обязательных ранее отборочных конкурсов. Изменения последовали после критики этих ведомств со стороны президента республики Майи Санду, которую поддерживает ПДС. Санду неоднократно высказывалась за отставку нынешнего главы прокуратуры, обвиняя его в медленном расследований громких коррупционных скандалов, а также критиковала НЦБК за неэффективность.

Решительная борьба с коррупцией была главным пунктом в предвыборной программе ПДС и Санду. Чтобы ускорить эти процессы, президент также объявила о создании независимого консультативного комитета по борьбе с коррупцией, который имеет внешнее финансирование, а его членами являются эксперты из США, Румынии и других стран.

Однако парламентская оппозиция считает, что под этими лозунгами новые власти развернут борьбу с оппозицией. Такую опасность подтверждает недавнее заявление Стояногло, сообщившего о давлении на прокуратуру со стороны президента, которая якобы требует возбуждения уголовных дел в отношении ряда лидеров оппозиции. Однако Санду эти обвинения отвергает.