США по-прежнему рассчитывают завершить эвакуацию из Афганистана к концу августа

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Власти США по-прежнему рассчитывают завершить операцию по эвакуации людей из Афганистана к концу августа, как и было запланировано. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Не было изменений касательно временных рамок миссии, которая должна завершиться к концу месяца. <...> Мы все еще привержены тому, чтобы вывезти всех желающих покинуть [Афганистан] американцев. Мы по-прежнему считаем, что <...> мы можем сделать это к концу месяца", - сказал он.

"Мы все еще <...> нацелены на конец месяца", - добавил Кирби позднее.

Официальный представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид ранее во вторник заявил, что талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа. Он добавил, что сторонники движения также "перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев". При этом ранее сообщалось, что в столичный аэропорт могут попасть афганцы, имеющие соответствующие документы для выезда из страны.