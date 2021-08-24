Лидеры G7 заявили, что талибы ответственны за предотвращение терроризма в Афганистане

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) несет ответственность за соблюдение прав человека и предотвращение терроризма в Афганистане. Как сообщило агентство Kyodo, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Группы семи по итогам состоявшегося во вторник виртуального саммита.

В документе также отмечается, что любое будущее афганское правительство должно придерживаться международных обязательств, взятых на себя Афганистаном.