{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Лидеры G7 заявили, что талибы ответственны за предотвращение терроризма в Афганистане

В совместном заявлении лидеров G7 говорится, что любое будущее афганское правительство должно придерживаться международных обязательств

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) несет ответственность за соблюдение прав человека и предотвращение терроризма в Афганистане. Как сообщило агентство Kyodo, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Группы семи по итогам состоявшегося во вторник виртуального саммита.

В документе также отмечается, что любое будущее афганское правительство должно придерживаться международных обязательств, взятых на себя Афганистаном.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Глава Евросовета призвал талибов обеспечить доступ в аэропорт
Читать полностью