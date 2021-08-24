Словакия подарит вакцины Украине и Черногории

ПРАГА, 24 августа. /ТАСС/. Словакия подарит 60 тыс. доз вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca Украине и 10 тыс. доз этого же препарата безвозмездно передаст Черногории. Об этом заявил министр иностранных дел республики Иван Корчок.

"Словакия, выполняя [соответствующее] постановление своего правительства, подарит 60 тыс. доз вакцины производства AstraZeneca Украине и 10 тыс. доз этого же препарата Черногории, - цитирует его Словацкое радио. - Передавая вакцины в дар Украине и Черногории, мы проявляем солидарность в борьбе с COVID-19 с этими важными для нас зарубежными партнерами".