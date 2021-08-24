G7 призвала любое афганское правительство соблюдать права человека

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) призвали любое новое афганское правительство соблюдать международные обязательства, бороться с терроризмом, уважать права человека. Об этом говорится в заявлении неформального объединения семи экономически развитых государств (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), опубликованном по итогам состоявшегося во вторник чрезвычайного виртуального саммита "семерки".

"Мы будем судить о сторонах в Афганистане по их действиям, а не словам. В частности, мы подтверждаем, что на "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) будет возложена ответственность за его действия по предотвращению терроризма, соблюдению прав человека, в особенности женщин, девочек и меньшинств, по поиску инклюзивного политического решения в Афганистане. Легитимность любого будущего правительства зависит от позиции, которую оно сейчас займет в отношении соблюдения своих международных обязательств, своей приверженности гарантировать стабильный Афганистан", - отмечается в заявлении. При этом само по себе итоговое коммюнике G7 не содержит упоминания о признании "Талибана" в качестве новой власти в Афганистане.

В заявлении также подчеркивается, что "семерка" готова сотрудничать по ситуации в Афганистане с региональными государствами, ООН и Группой двадцати (G20). "Мы будем работать вместе с нашими союзниками и региональными странами в рамках ООН и G20 и в более широком составе, чтобы привлечь международное сообщество к совместному решению стоящих перед Афганистаном вопросов", - сказано в коммюнике.

Координация гуманитарной помощи

Группа семи также поддерживает усилия ООН по координации международной гуманитарной помощи Афганистану.

"Мы подтверждаем наши обязательства в отношении народа Афганистана, включая новые гуманитарные усилия мирового сообщества. В этих целях мы поддерживаем ООН в деле координации немедленного международного гуманитарного ответа в регионе, включая беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи в Афганистане", - говорится в заявлении.

Как отмечают авторы документа, они "будут сотрудничать между собой, с региональными соседями Афганистана в вопросах поддержки афганских беженцев и принимающих их сторон". "Мы призываем всех партнеров Афганистана содействовать этим усилиям по международным каналам в поддержку региональной стабильности", - говорится в заявлении.

Эвакуация из Афганистана

Лидеры G7 также договорились координировать усилия по эвакуации людей из Афганистана.

Как отмечается в документе, приоритетной остается задача "безопасной эвакуации" как иностранцев, так и афганцев, сотрудничавших с западными странами. "Мы продолжим тесную координацию по этому вопросу, ожидая, что все стороны будут предпринимать усилия для облегчения этого процесса и обеспечения безопасности гуманитарного и медицинского персонала и других международных служащих", - указывается в документе.

Саммит Группы семи прошел по инициативе Соединенного Королевства, страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) при участии руководства ЕС и генсеков ООН и НАТО Антониу Гутерриша и Йенса Столтенберга.