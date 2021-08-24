Трамп заявил, что на борту эвакуационных рейсов из Афганистана могут быть террористы

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что среди эвакуируемых из аэропорта Кабула афганцев могут находиться террористы. Заявление политика распространила во вторник его пресс-служба.

"Мы можем только представить, сколько тысяч террористов было вывезено из Афганистана в различные части мира", - отметил он.

Трамп пришел к таким выводам на основании того, что из 26 тыс. эвакуированных только 4 тыс. были американцами. "Можете быть уверены, что "Талибан" (запрещенная в РФ организация) не позволяет уезжать самым лучшим и умным", - отметил Трамп.

По его мнению, при посадке на рейсы из Кабула не проводят необходимой проверки пассажиров. "Нет никакой проверки. Сколько террористов привезет Байден в США? Мы этого не знаем", - добавил он.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.