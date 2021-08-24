Меркель сообщила, что G7 не согласовала сроки эвакуации из Афганистана после 31 августа

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) еще не согласовали новые даты эвакуации из Афганистана сверх уже обозначенных сроков. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Берлине после онлайн-заседания "семерки".

"Конференция не дала нам новых дат, когда эта эвакуация закончится. Потом [после 31 августа] начнется фаза, о которой говорят уже сейчас: каким образом смогут покинуть страну те, кто нуждаются в помощи", - отметила она.

Канцлер не ответила на уточняющий вопрос, были ли отклонены все предложения, и если да, то кем и с чьей стороны. Она пояснила, что намеренно придерживается именно такой формулировки.

По словам Меркель, переговоры были "очень важными", поскольку почти все страны "семерки" оказались "примерно в одинаковых условиях". Она подчеркнула, что для Германии сейчас самое важное - эвакуировать своих граждан и помогавших Берлину афганцев. Государства G7 будут тесно сотрудничать не только друг с другом, но и с граничащими с Афганистаном странами, указала канцлер, добавив, что сейчас важно решить вопрос формирования "инклюзивного правительства".