NYT: Байден на саммите G7 заявил, что нахождение ВС США в Афганистане грозит терактами

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на чрезвычайном виртуальном саммите Группы семи (G7) предупредил, что продление сроков эвакуации из Афганистана грозит совершением терактов на территории республики. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на источник в американской администрации.

По его словам, Байден подтвердил намерение американских властей завершить вывод войск США из Афганистана к 31 августа, однако подчеркнул, что сохраняется возможность продления этих сроков. При этом, отмечает издание, американский лидер сообщил на саммите своим коллегам, что пребывание войск США в стране грозит совершением на территории Афганистана террористических атак. По его словам, этот риск увеличивается с каждым днем.

Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид во вторник сообщил, что талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа. Он добавил, что сторонники движения также "перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев". Согласно имеющейся информации, в столичную воздушную гавань могут попасть афганцы, имеющие соответствующие документы для выезда из страны.