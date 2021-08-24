Талибы запретили вывоз долларов и исторических ценностей из Афганистана

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) запретило всем гражданам Афганистана вывозить за границу доллары и исторические ценности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Twitter на странице "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание радикалов).

"Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путем, - отмечается в нем. - В этой связи обращаем внимание на то, что, если указанные вещи будут обнаружены у кого-либо, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом".

В понедельник радикалы объявили о назначении Хаджи Мохаммада Идриса новым исполняющим обязанности главы Центрального банка Афганистана. Между тем, как отмечал его предшественник на этом посту при правительстве бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Аджмал Ахмади, талибы имеют доступ не более чем к 0,1% госрезервов, поскольку их значительная часть была заморожена Соединенными Штатами. По его мнению, в нынешней ситуации "Талибан" должен взять контроль над потоками капитала, а также ограничить доступ к долларовым активам в стране, чтобы избежать роста инфляции и обнищания населения.