Украинская оппозиция считает, что страна станет независимой, когда наступит мир

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Украина станет действительно независимой, когда власти страны смогут прекратить конфликт в Донбассе и установить мир. Об этом заявил во вторник сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко по случаю отмечаемого во вторник 30-летия независимости Украины.

"Нужно сосредоточить все усилия, чтобы вернуть мир в Украину. Деиндустриализация, сокращение рабочих мест и потеря традиционных рынков, в первую очередь в странах СНГ, - это тоже потери. И эти задачи нужно срочно решать", - считает сопредседатель ОПЗЖ. "Украина станет действительно независимой, когда наступит мир", - говорится в заявлении Бойко, опубликованном на сайте партии.

Бойко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, обещавший накануне выборов положить конец войне в Донбассе, обманул своих избирателей. "Люди голосовали за прекращение войны, возрождение экономики, преодоление бедности. Именно это Зе-команда [администрация президента Зеленского] обещала избирателям на выборах. Но власть не в состоянии справиться с вызовами, которые стоят перед страной. А если нет видения и понимания как это сделать, то такая власть должна уйти", - считает оппозиционный украинский политик.

Бойко отметил, что экономическая ситуация на Украине ухудшается и на этом фоне администрация Зеленского вводит санкции против оппозиционных СМИ. "Вместо того чтобы улучшать жизнь людей, вернуть в страну мир, бороться с бедностью, открывать новые рабочие места, власть решила затыкать рот СМИ. Это тупиковый путь. Независимой и свободной державой не может себя чувствовать страна, в которой идет война, растет бедность и процветает цензура", - считает политик.