Представитель талибов заявил, что у движения хорошие отношения с Китаем и Россией

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) имеет хорошие отношения с Китаем и Россией. Об этом во вторник в интервью вещающему из Бейрута телеканалу Al Mayadeen заявил представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим.

"Китай - соседнее для нас государство. Нас связывают с ним хорошие отношения. То же самое касается и России", - отметил Наим, добавив, что талибы "нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами".

18 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что Москва будет судить о "Талибане" по его действиям. Как он уточнил, для оценки ситуации в Афганистане потребуется время. Между тем президент России Владимир Путин подчеркнул 20 августа, что в настоящий момент очень важно не допустить террористов из Афганистана, в том числе под видом беженцев, на территории сопредельных стран.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин информировала 19 августа о том, что Китай поддерживает контакты с "Талибаном", считая его нынешнее руководство более рациональным, чем прежде.