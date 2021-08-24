Страны Запада создадут фонд для противодействия влиянию России на Украине

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создают фонд для противодействия влиянию России в восточных и южных регионах Украины. С таким утверждением выступила во вторник заместитель министра иностранных дел Великобритании Венди Мортон в Киеве, где она принимала участие в праздновании 30-летия независимости Украины.

"Сегодня в Киеве заместитель министра иностранных дел Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон анонсировала создание нового фонда "Партнерство за сильную Украину", - говорится в сообщении, опубликованном на странице британского посольства в Киеве в Facebook. "Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США помогут смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины", - утверждает британское диппредставительство на Украине.

Фонд "Партнерство для сильной Украины" начнет работу к декабрю, предполагается привлечь до 35 млн фунтов (около $50 млн) стерлингов от доноров в течение трех лет. "Финансирование будет направлено на инициативы по укреплению потенциала пострадавших от конфликта регионов, например, предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам", - говорится в сообщении посольства Великобритании в Киеве. По утверждению британских дипломатов, "это должно привести к повышению качества коммунальных услуг, увеличению доходов домашних хозяйств и расширению связей между раздельными конфликтами сообществами.