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Смена власти в Афганистане

NYT: спутники запечатлели толпы людей у аэропорта Кабула

Снимки сделаны спутниками американской компании Maxar Technologies
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Описание
© SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS
© SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS
© SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Многочисленные скопления людей на этой неделе все еще осаждают здание аэропорта в афганской столице. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовала во вторник газета The New York Times.

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Как видно из размещенных изображений, полученных спутниками американской компании Maxar Technologies в понедельник, людские толпы беспорядочно занимают почти всю прилегающую ко входу в воздушную гавань территорию, на подъездах к аэропорту Кабула образовались значительные заторы из автомобилей и общественного транспорта. К зданию аэропорта по дорогам тянутся вереницы людей.

При этом на снимке взлетно-посадочной полосы аэропорта видно, что люди, попавшие внутрь воздушной гавани организованно стоят рядом с военно-транспортным самолетом в шеренгах.

Ранее во вторник американский генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула, сообщил, что к настоящему моменту из Афганистана были вывезены в общей сложности 63,9 тыс. американцев, граждан государств НАТО и других стран - партнеров США, а также афганцев. При этом 58,7 тыс. из них покинули республику с 14 августа.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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