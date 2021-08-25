Байден: боевики ИГ ищут возможность для атак на силы США и их союзников в Афганистане

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Боевики группировки "ИГ-Хорасан" (ответвление запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ) ищут возможность для осуществления атак на силы США и их союзников в Афганистане. Об этом президент США Джо Байден заявил во вторник, выступая в Белом доме с речью, посвященной ситуации в Афганистане.

"Я полон решимости обеспечить осуществление нашей миссии [по эвакуации из Афганистана]. <...> Я также помню о возрастающих рисках <...>. Они реальны, это значительные вызовы, которые мы должны учитывать <...>, начиная с острой и растущей опасности нападения террористической группировки, известной как "ИГ-Хорасан", - филиала ИГ в Афганистане, который также является заклятым врагом движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС)", - сказал американский лидер. По его словам, каждый день, когда военные США находятся в Кабуле, "ИГ-Хорасан" стремится атаковать аэропорт [афганской столицы], атаковать силы США и союзников, а также невинных гражданских".