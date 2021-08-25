Guardian: Британия завершит эвакуацию своих подданных из Афганистана не позднее 27 августа

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует завершить операцию по эвакуации своих подданных и помогавших им афганцев из Кабула не позднее 27 августа. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Guardian со ссылкой на источники в военных кругах.

По их информации, после того как президент США Джо Байден отказался продлевать сроки эвакуации иностранцев из Афганистана на период после 31 августа, британские власти приняли решение прекратить вывозить соотечественников "в ближайшие 24-36 часов". Газета The Times подтвердила данные сообщения, уточнив, что Лондон намерен оставить небольшой промежуток времени до истечения обозначенного американской администрацией крайнего срока эвакуации, чтобы, помимо гражданских лиц, успеть вернуть домой порядка 1 тыс. военнослужащих Соединенного Королевства, находящихся в настоящее время в аэропорту Кабула.

Предполагается, что за 25-26 августа Великобритания эвакуирует порядка 4 тыс. человек, включая примерно 2,5 тыс. афганцев. По сведениям The Times, власти королевства также рассчитывали вывезти из страны афганских политиков, госслужащих, судей и гуманитарных работников, однако решение Байдена не продлевать сроки эвакуации, вероятно, поставит крест на таких планах. Как отмечалось в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США на саммите с лидерами стран Группы семи (G7), прошедшем в виртуальном формате, подтвердил, что Вашингтон намерен завершить операцию по эвакуации из Афганистана к 31 августа. Всего с 13 августа власти Великобритании вывезли из республики около 8,5 тыс. человек.

Ранее британские СМИ проинформировали, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, по инициативе которого состоялась встреча в верхах, попытался убедить Байдена в необходимости продлить сроки эвакуации, однако итоговое коммюнике саммита G7 не содержало упоминания подобного развития событий. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ранее пригрозили западным странам последствиями в том случае, если они не выведут свои войска из Афганистана к 31 августа.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.