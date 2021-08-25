Южная Корея может предоставить афганским беженцам особый вид на жительство

СЕУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Граждане Афганистана, находящиеся в Республике Корея, смогут получить вид на жительство, позволяющий им оставаться в стране до нормализации ситуации на родине. Об этом сообщил журналистам в Сеуле глава ведомства Пак Бом Ге, сообщает в среду телеканал KBS.

"Министерство юстиции изучает возможность предоставления афганцам, проживающим в Южной Корее, особого вида на жительство, как это было в прошлом году с гражданами Мьянмы", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в марте прошлого года около 25 тыс. граждан Мьянмы получили такой документ, который выдавался им вне зависимости от статуса пребывания и типа имеющейся визы. Он позволяет оставаться в Южной Корее неограниченное время и вернуться на родину, когда ситуация там улучшится.

Сеул также рассматривает различные варианты оказания помощи сотрудникам южнокорейских компаний в Афганистане, включая их переправку в Республику Корея, отметил Пак Бом Ге.

Днем ранее МИД страны сообщил, что Южная Корея направила три военно-транспортных самолета для эвакуации граждан Афганистана, сотрудничавших с республикой. Они работали в южнокорейском посольстве, одной из больниц и центре профессиональной подготовки.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.