Глава МИД Пакистана обсудит ситуацию в Афганистане в странах Азии

ИСЛАМАБАД, 25 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши отправился с визитами в Таджикистан, Узбекистан, Туркмению и Иран для обсуждения ситуации в Афганистане и вопросов укрепления двусторонних отношений. Об этом в среду сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на МИД Пакистана.

"Пакистан считает, что соседние страны жизненно заинтересованы в мире, безопасности и стабильности в Афганистане, - цитирует издание заявление официального представителя пакистанского МИД Асима Ифтихара Ахмада. - В этой связи нам важно тесно координировать свои действия с соседями для решения общих проблем и продвижения общих целей мира".

По его словам, Пакистан желает и дальше развивать многостороннее сотрудничество с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменией и Ираном.

"Официальные визиты министра иностранных дел Пакистана в эти страны помогут продвинуть скоординированный региональный подход, а также укрепить взаимодействие Пакистана с Центральной и Западной Азией", - подчеркнул Ахмад.