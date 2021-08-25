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Кризис на Украине

Подгруппы по политическим и гуманитарным вопросам контактной группы приступили к работе

Заседание контактной группы в режиме видеоконференции пройдет 26 августа

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Рабочие группы по политическим и гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступили в среду к работе в режиме видеоконференции.

"По плану началось заседание подгруппы по вопросам политического урегулирования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале делегации Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе.

Подгруппа по гуманитарным вопросам также начала свою работу, сообщили в ЛНР.

Сегодня также запланированы встречи рабочих групп по безопасности и экономическим вопросам. Заседание контактной группы в режиме видеоконференции пройдет 26 августа.

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