Подгруппы по политическим и гуманитарным вопросам контактной группы приступили к работе

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Рабочие группы по политическим и гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступили в среду к работе в режиме видеоконференции.

"По плану началось заседание подгруппы по вопросам политического урегулирования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале делегации Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе.

Подгруппа по гуманитарным вопросам также начала свою работу, сообщили в ЛНР.

Сегодня также запланированы встречи рабочих групп по безопасности и экономическим вопросам. Заседание контактной группы в режиме видеоконференции пройдет 26 августа.