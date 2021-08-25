Президент Киргизии утвердил новый состав Совета безопасности республики

БИШКЕК, 25 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров утвердил в среду новый состав Совета безопасности республики. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Садыр Жапаров подписал указ "О некоторых вопросах Совета безопасности Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. В соответствии с этим указом, председателем Совбеза является президенты страны. Заместителем председателя назначен Таалатбек Масадыков, а секретарем - Марат Иманкулов.

В состав Совбеза включены спикер национального парламента, глава кабмина, руководитель президентской администрации, госсекретарь и генпрокурор. В него также вошли министр обороны, министр иностранных дел, глава МЧС, министр внутренних дел и председатель Государственного комитета национальной безопасности.

Необходимость формирования нового состава Совета безопасности Киргизии возникла после принятия в апреле нынешнего года новой редакции основного закона страны. В связи с этим теперь все соответствующие конституционные законы республики приводятся в соответствие с ним. Новая Конституция подразумевает значительное усиление президентских полномочий, сокращение прав национального законодательного органа и правительства.