В ЛНР сообщили, что Киев сорвал переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Представители Киева сорвали заседание подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

"Украина сорвала заседание подгруппы по гуманитарным вопросам. Причина срыва заседания - нежелание и неспособность Украины выполнять свои обязательства по всем пунктам повестки дня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале делегации ЛНР в контактной группе.

Уточняется, что на обсуждение участников подгруппы были вынесены вопросы процессуальной очистки лиц, переданных в ходе обменов, и открытия двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе. "Исчерпав все "аргументы", Украина решила использовать процедурный вопрос, чтобы заблокировать переговоры", - добавила Ковшарь.

В среду также запланированы заседания политической, экономической подгрупп и по вопросам безопасности. Заседание контактной группы в режиме видеоконференции пройдет 26 августа.