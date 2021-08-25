Власти Китая заявили, что обеспокоены стратегией США по милитаризации космоса

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Китайские власти обеспокоены стратегией США по милитаризации космоса и вместе с Россией содействуют нераспространению оружия в околоземном пространстве. Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Соединенные Штаты ускорили милитаризацию космического пространства, что представляет серьезную угрозу миру и безопасности. Китай выражает по этому поводу серьезную обеспокоенность", - заявил он на брифинге, комментируя стратегию вооруженных сил Соединенных Штатов в космосе.

По словам китайского дипломата, ситуация в околоземном пространстве "становится все более сложной". Как он подчеркнул, США стали "главным фактором, оказывающим [негативное] влияние на безопасность в космосе".

"Мы всегда выступали за мирное освоение космоса и за предотвращение его милитаризации. На протяжении многих лет Китай совместно с Россией вносят активный вклад в продвижение международных переговоров, касающихся нераспространения оружия в космическом пространстве", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил Соединенных Штатов и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году. Предполагается, что им будут приданы порядка 16 тыс. военнослужащих из состава ВВС и ВМС. Вашингтонская администрация неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий.