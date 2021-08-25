Президент Эстонии заявила, что Украина не сможет вступить в НАТО до возврата территорий

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Украина, несмотря на закрепление в конституции "необратимого евроатлантического курса", не сможет вступить в НАТО до возврата территорий, которые считает своими. Об этом заявила в опубликованном в среду интервью украинскому изданию "Европейская правда" президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Эстония поддерживает План действий по членству и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", - считает она.

На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией условием вступления Украины в НАТО, она ответила: "Абсолютно! Нужно решение конфликта. Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно".Стремление Украины в НАТО

Ранее депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук сообщала, что Украина приняла два из пяти базовых законов для получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). По ее словам, они касаются реформ оборонных закупок, разведки, функционирования Службы безопасности Украины, защиты государственной тайны и обеспечения гражданского контроля.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять ПДЧ обеим странам, который представляет собой первый шаг в юридической процедуре для вступления в организацию. По оценкам брюссельских экспертов, за 12 лет Киев и Тбилиси скорее отдалились от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине.