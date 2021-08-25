Глава МИД Великобритании назвал конструктивными действия талибов после захвата Кабула

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), установившего 15 августа контроль над столицей Афганистана, проявляют конструктивный подход на переговорах об эвакуации иностранцев и придерживаются взятых на себя обязательств. Об этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в среду в интервью вещательной корпорации Би-би-си .

"Я думаю, что уровень доверия к талибам является минимальным. С другой стороны, мы должны исходить из реальности. В отношении аэропорта [Кабула] они пока что вели себя конструктивно", - сказал глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства. По его словам, несмотря на появление сообщений о препятствовании талибами эвакуации из Афганистана, представители движения "выполняют то, о чем они заявляли". "Это одна из причин того, что нам удалось вывезти из страны немалое число людей", - добавил Рааб.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

С 13 августа власти Великобритании вывезли из республики около 8,5 тыс. человек. Премьер-министр королевства Борис Джонсон на состоявшемся во вторник виртуальном саммите Группы семи, согласно британским СМИ, пытался убедить президента США Джо Байдена в необходимости продлить сроки эвакуации на период после 31 августа, однако в итоговом коммюнике "семерки" эта версия не была отражена. Талибы ранее пригрозили западным странам последствиями в том случае, если они не выведут свои войска из Афганистана к 31 августа.