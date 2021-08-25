Эвакуированные Киевом 65 граждан Афганистана просят о статусе беженца на Украине

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Эвакуированные в последние дни Киевом из Кабула 65 граждан Афганистана хотят получить статус беженца на Украине. Об этом сообщил в среду спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В течение последних полутора недель на Украину прибыли три эвакуационных рейса из Кабула, которые доставили как украинских граждан, так и иностранцев, которые обратились за помощью. <...> 65 граждан Афганистана подали заявления о получении статуса беженца на Украине", - сказал Демченко в комментарии изданию "Украинская правда".

Он добавил, что афганцев "вместе с другими гражданами, которые требовали дальнейшей помощи от Украины, передали представителям Государственной миграционной службы, которые ими и занимаются". Остальная часть граждан Афганистана покинула пределы Украины, приобретя билеты в разные страны мира, отметил Демченко.

По его информации, на Украину тремя рейсами из Афганистана прибыли более 250 пассажиров, среди которых свыше 50 граждан Украины, а также иностранцы, подавляющее большинство - граждане Афганистана.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в России) развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.