МИД КНР предостерег Японию от контактов с правящей партией Тайваня

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Китайские власти выступают решительно против контактов между руководством Японии и правящей партией Тайваня и напоминают Токио, что соблюдение согласованных с Пекином принципов по тайваньскому вопросу - основа для дальнейшего развития отношений между двумя странами. Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы решительно настаиваем, чтобы Япония вновь поразмыслила над этой проблемой. Токио нельзя ни под каким предлогом вмешиваться во внутриполитические дела Китая и направлять ошибочные сигналы тайваньским сепаратистам", - заявил он на брифинге, комментируя появившуюся в СМИ информацию о намерениях Японии провести с Тайванем переговоры по вопросам безопасности на уровне правящих партий.

По словам китайского дипломата, Пекин категорически против, чтобы страны, установившие с КНР дипломатические связи, поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайбэем. "По тайваньскому вопросу Япония исторически несет ответственность перед китайским народом", - добавил он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне. С тех пор там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из провинций Китая.