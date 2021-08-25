Члену Союза поляков Белоруссии продлили срок содержания под стражей на три месяца

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Суд продлил на три месяца срок содержания под стражей гродненскому журналисту и активисту Союза поляков Белоруссии Андрею Почобуту, которому предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни и реабилитации нацизма. Об этом сообщил в среду незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

"Политзаключенному журналисту Андрею Почобуту продлили срок содержания под стражей на три месяца. Он был задержан в марте по так называемому делу поляков", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале центра.

В марте был проведен обыск в квартире Почобута в Гродно. С 25 марта он находится в столичном СИЗО, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

23 марта милиция задержала в Гродно председателя непризнанного властями Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис. Генеральная прокуратура заявила, что возбудила в отношении нее и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 УК ("Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц"). МИД Польши назвал такие действия противоречащими международным обязательствам Белоруссии по защите национальных меньшинств и двусторонним обязательствам по защите польского меньшинства.